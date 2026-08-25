Subsidie voor groene daken in Best

Inwoners van Best kunnen subsidie aanvragen voor groene daken. Deze daken bieden voordelen zoals wateropvang, verkoeling en isolatie. Er is twintig euro per vierkante meter beschikbaar, of dertig euro als het dak voornamelijk inheemse planten bevat.

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De gemeente Best biedt subsidie aan voor mensen die groene daken willen aanleggen. Dit zijn daken die bijvoorbeeld regenwater opvangen, zorgen voor verkoeling en helpen bij het isoleren van gebouwen. Het bedrag dat beschikbaar is, hangt af van het type beplanting.

Voor een standaard groen dak kunnen bewoners twintig euro per vierkante meter subsidie aanvragen. Is het dak voor meer dan dertig procent gevuld met inheemse planten? Dan wordt dit bedrag verhoogd naar dertig euro per vierkante meter.

Subsidie voor gebouweigenaren

De regeling is bedoeld voor eigenaren van woningen of bedrijfsgebouwen in Best. Mensen die een pand huren, kunnen alleen van de subsidie gebruikmaken als ze schriftelijke toestemming hebben van de eigenaar.

Meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van de subsidie is te vinden op de website van de gemeente Best. Daar staat ook hoe je de aanvraag kunt indienen.