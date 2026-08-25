Weekendafsluiting Erica en omleiding fietsverkeer Eindhoven

De Erica in Eindhoven is van 4 september tot 7 september afgesloten wegens werkzaamheden. Het fietspad langs de Erica blijft tot medio 2028 dicht. Autoverkeer en fietsers worden omgeleid.

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Van vrijdagavond 4 september acht uur tot maandagochtend 7 september vijf uur is de Erica in Eindhoven tussen de Ringweg en de toe- en afrit van de A58 aan de zuidkant afgesloten in beide richtingen. De toerit naar de A58 zelf is op zaterdagmorgen tussen zes en tien uur tijdelijk dicht.

De gemeente voert in het weekend voorbereidingen uit voor nieuwe wegen rondom Brainport Industries Campus (BIC) Noord. Er wordt gewerkt aan een nieuwe in- en uitrit naar het werkterrein, kabels en leidingen worden gelegd en bomen langs de toerit naar de A58 worden verwijderd.

Omleidingen voor verkeer

Autoverkeer wordt via de A58 en A2 omgeleid, met routes langs afslag 8 Oirschot, afslag 6 Ekkersrijt en afslag 29 Eindhoven Airport. Gele borden wijzen de weg. Tijdens de tijdelijke afsluiting van de toerit naar de A58 op zaterdagmorgen wordt verkeer via de Spottersweg naar de A2 geleid.

Fietsers worden tot medio 2028 omgeleid via het Welschappad, een route aan de oostzijde van het Beatrixkanaal. De omleiding zorgt voor ongeveer vijftien minuten extra reistijd.

Bereikbaarheid BIC Noord

De werkzaamheden maken deel uit van een groter project om de bereikbaarheid van BIC Noord te verbeteren. Dit is nodig omdat het noordwesten van Eindhoven snel groeit. Het gebied wordt straks beter bereikbaar voor onder andere de nieuwe ASML-campus, Philips Medical, Eindhoven Airport en andere bestemmingen.