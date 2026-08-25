Open Monumentendag brengt erfgoed Best in beeld

Open Monumentendag op 12 en 13 september zet het erfgoed van Best in de schijnwerpers. Diverse monumenten, zoals de Sint-Odulphuskerk en Molen De Volharding, openen hun deuren voor bezoekers. Erfgoedvereniging Dye van Best organiseert wandelingen, fietstochten en rondleidingen rondom het thema ‘Veerkrachtig Erfgoed’. Het programma biedt een unieke kans om de geschiedenis van het dorp te ontdekken.

Gevonden voor jou

Tijdens het weekend opent Best verschillende monumenten en cultuurhistorische locaties voor het publiek. Naast de Sint-Odulphuskerk en Molen De Volharding, is ook de Armenhoef toegankelijk voor bezoekers. Deze plekken vertellen samen een verhaal over de rijke geschiedenis van het dorp.

Het landelijke thema ‘Veerkrachtig Erfgoed’ staat centraal in het uitgebreide programma dat is samengesteld door erfgoedvereniging Dye van Best. De activiteiten gaan verder dan alleen de gebouwen: er is aandacht voor historische beroepen, landschappen en de verhalen die het dorp door de jaren heen hebben gevormd. Zo zijn er wandelingen, fietstochten, een tentoonstelling en rondleidingen.

Verdwenen erfgoed

Het programma biedt ook een kijkje in de uitdagingen rondom het behoud van erfgoed. Er wordt stilgestaan bij monumenten die verdwenen zijn en bij de vraag hoe het culturele verleden van Best zichtbaar kan blijven voor toekomstige generaties. De organisatie wil daarmee het belang van erfgoed voor de gemeenschap benadrukken.

Bezoekers krijgen de kans om het dorp vanuit verschillende invalshoeken te ontdekken. Van Aarle tot De Vleut vertellen monumenten, landschappen en tradities het verhaal van Best en de ontwikkeling ervan door de tijd. Het programma belooft een veelzijdige ervaring die geschiedenis tot leven brengt.

Informatie over deelnemende locaties en activiteiten is te verkrijgen bij informatiepunten op de Hagelaarweg 21 en Dorpsplein 2 in Best. Hier zijn ook folders en aanvullende details beschikbaar.