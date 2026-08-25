Week van Lezen en Schrijven vol activiteiten in Best

Van 8 tot en met 15 september organiseert het DigiTaalnetwerk samen met partners verschillende activiteiten in Best tijdens de Week van Lezen en Schrijven. Inwoners maken op een laagdrempelige manier kennis met taal, rekenen en digitale vaardigheden. De activiteiten vinden plaats op meerdere locaties in het dorp.

Gevonden voor jou

De Week van Lezen en Schrijven heeft als doel het verbeteren van basisvaardigheden zoals taal, rekenen en digitale vaardigheden. In Best worden verschillende evenementen georganiseerd om inwoners hierbij te helpen. Het DigiTaalnetwerk werkt samen met de gemeente, Bibliotheek, LEV groep en Taalkracht om dit mogelijk te maken.

Op diverse plekken, zoals Kadans en ’t Tejaterke, liggen placemats met informatie over leren. Op 9 september van één tot drie uur ’s middags en 10 september van tien tot twaalf uur ’s ochtends staat een koffiekar bij de Boterhoek. Bezoekers krijgen daar gratis koffie, thee en kinderboeken. Tegelijkertijd kunnen zij in gesprek gaan over taal, rekenen en digitale vaardigheden.

Workshops en activiteiten

Op 10 september van twee tot vier uur ’s middags is er een workshop in de raadzaal van het gemeentehuis. Tijdens deze interactieve bijeenkomst leren deelnemers meer over het omgaan met cijfers. Ook op 12 september is er een activiteit: van elf uur ’s ochtends tot vier uur ’s middags staat het DigiTaalnetwerk op de seniorenmarkt in ’t Tejaterke. Bezoekers krijgen daar informatie over basisvaardigheden.

Een opvallende actie vindt plaats op 14 september bij het gemeentehuis. Een knalgele brievenbus nodigt inwoners uit om kaartjes in te leveren met hun leerwens, trotsmoment of compliment. Eén van de inzenders wint een taart. Daarnaast kunnen inwoners een escapekoffer spelen, waarmee zij op een interactieve manier ervaren hoe belangrijk basisvaardigheden zijn.

Aandacht voor laaggeletterdheid

Ook binnen de gemeentelijke organisatie is er aandacht voor het belang van basisvaardigheden. Medewerkers kunnen deelnemen aan interne acties die hen bewust maken van het belang van taal, rekenen en digitale vaardigheden. Volgens het DigiTaalnetwerk is leren niet alleen belangrijk, maar ook leuk en toegankelijk voor iedereen.

De Week van Lezen en Schrijven benadrukt hoe lastig het dagelijks leven kan zijn voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Een korte video geeft een inkijkje in de uitdagingen die zij tegenkomen. Denk aan het begrijpen van informatie of het regelen van praktische zaken. Het DigiTaalnetwerk hoopt hiermee bewustwording te creëren en inwoners te stimuleren om deel te nemen aan de activiteiten.