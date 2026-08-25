Raadsbijeenkomsten Nuenen op 2 en 3 september

In Nuenen vinden op woensdag 2 en donderdag 3 september beeldvormende raadsbijeenkomsten plaats. De bijeenkomsten starten om half acht ’s avonds in de raadzaal van Het Klooster Temporalis. Onderwerpen als verkeersveiligheid, een tweede sporthal en het Sociaal Domein komen aan bod. Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune.

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De gemeenteraad van Nuenen wordt op 2 september geïnformeerd over diverse onderwerpen. Zo worden projecten in Nuenen-Zuid besproken, waaronder verkeerskeuzes en maatregelen voor meer verkeersveiligheid. Daarnaast staat de start van omgevingsprogramma’s voor het centrum van Nuenen en bedrijventerrein Berkenbos op de agenda.

Een dag later, op 3 september, ontvangt de raad de resultaten van een onderzoek naar een mogelijke tweede sporthal. Ook wordt er informatie gedeeld over de doorontwikkeling van het Sociaal Domein. Hierbij gaat het onder meer om zorg, ondersteuning en jeugd. De Monitor Sociaal Domein 2025 wordt gepresenteerd.

Soorten bijeenkomsten

De bijeenkomsten zijn informerend, beeldvormend of adviserend van aard. Bij een informerende bijeenkomst krijgt de raad uitleg over lopende projecten. Tijdens een beeldvormende bijeenkomst kunnen belangstellenden inspreken. Bij een adviserende bijeenkomst peilt het college hoe de raad tegen een beleidsopgave aankijkt.

De raadsbijeenkomsten vinden plaats in Het Klooster Temporalis aan De Pinckart 24 in Nuenen. Ze beginnen om half acht ’s avonds. Wie niet aanwezig kan zijn, heeft de mogelijkheid om de vergaderingen live te volgen via LON TV.