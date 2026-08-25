Babbeltrucs in Waalre: criminelen misleiden bewoners

In Waalre proberen criminelen met babbeltrucs woningen binnen te komen. Ze doen zich voor als medewerkers van bedrijven of instanties en stelen waardevolle spullen.

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In Waalre waarschuwt de gemeente voor slimme criminelen die babbeltrucs gebruiken. Ze beweren bijvoorbeeld van de politie of thuiszorg te zijn, of vragen dringend om hulp. Eenmaal binnen nemen ze geld, sieraden of andere waardevolle spullen mee.

Bewoners wordt geadviseerd alert te blijven. Vraag altijd naar een legitimatiebewijs en doe de deur niet zomaar open voor onbekenden. Bij twijfel is het verstandig zelf contact op te nemen met de organisatie waarvoor iemand zegt te werken. Vooral ouderen worden opgeroepen om risico's te bespreken met familie en buren.

Meld verdachte situaties

Wie iets verdachts ziet, kan dit melden bij de politie via 0900-8844. Bij spoed bel je 112. De gemeente benadrukt dat samenwerking belangrijk is om Waalre veilig te houden.