Gemeente Waalre stelt volgordelijst voor stroomcapaciteit op

De gemeente Waalre moet vóór 1 oktober een volgordelijst opstellen voor woningbouwprojecten. Deze lijst bepaalt welke projecten prioriteit krijgen bij de verdeling van de beperkte stroomcapaciteit. De nieuwbouw van een school in Waalre-noord krijgt de hoogste prioriteit.

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De druk op het elektriciteitsnet in Nederland neemt toe, waardoor de ruimte voor aansluitingen steeds beperkter wordt. Woningbouwprojecten hadden tot 1 juli voorrang bij het aanvragen van aansluitingen, maar die regeling is vervallen. Wel hebben bouwprojecten die al vergund of in aanbouw zijn, zoals Heijdepark en Brabantiapark, een toezegging gekregen voor aansluiting.

Gemeenten kunnen woningbouwprojecten aanmelden bij de netbeheerder om prioriteit te krijgen bij de verdeling van stroomcapaciteit. In Waalre moet de volgordelijst met projecten uiterlijk 1 oktober klaar zijn. De plaatsing op deze lijst bepaalt de volgorde waarin projecten aanspraak maken op vrijkomende capaciteit, maar garantie op aansluiting is er niet.

Prioriteit voor school

Het college van Waalre heeft beleidsregels opgesteld voor het aanvragen van transportcapaciteit. Daarbij is besloten dat de nieuwbouw van een school in Waalre-noord vanwege het maatschappelijk belang bovenaan de lijst komt te staan, vóór de woningbouwprojecten. De overige projecten worden beoordeeld en gerangschikt volgens deze beleidsregels.

Regels voor aanmelden

Woningbouwprojecten die binnen tien jaar uitgevoerd worden, kunnen aangemeld worden. De regeling geldt niet voor verduurzaming van bestaande woningen, het uitbreiden van elektriciteitsgebruik zonder nieuwe woningen of plannen zoals laadpalen. Projecten moeten uiterlijk 4 september 2026 via het aanvraagformulier aangemeld worden.

De volgordelijst van Waalre bepaalt hoe de gemeente projecten aanmeldt bij de netbeheerder. De verdeling van stroomcapaciteit blijft echter afhankelijk van de ruimte op het elektriciteitsnet.