Stel je vragen over dementie bij de Dementietafel in Waalre

In het Huis van Waalre kun je elke eerste donderdag van de maand terecht bij de Dementietafel. Hier kun je vragen stellen over geheugenproblemen en dementie. Dit laagdrempelige inloopmoment wordt begeleid door een zorgtrajectbegeleider en een vrijwilliger.

Gevonden voor jou

De Dementietafel biedt een vertrouwde plek voor iedereen die te maken heeft met geheugenproblemen of dementie. Of je nu vragen hebt over jezelf, een familielid, of een kennis, je bent welkom. Ook mantelzorgers en andere betrokkenen kunnen hier terecht voor advies en informatie.

Het initiatief is onderdeel van de gemeentelijke werkgroep Dementievriendelijk Waalre. Deze werkgroep wil een samenleving creëren waarin mensen met dementie blijven meedoen en op begrip en ondersteuning kunnen rekenen. De bijeenkomst is bedoeld om inwoners te helpen met praktische tips, informatie over diagnose en ondersteuning.

Professionele begeleiding

Bezoekers worden ontvangen door een zorgtrajectbegeleider en een vrijwilliger van de werkgroep. Zij beantwoorden vragen en denken mee over bijvoorbeeld het herkennen van dementie of welke hulp in Waalre beschikbaar is. Voor wie behoefte heeft aan privacy, is een aparte ruimte beschikbaar.

De Dementietafel vindt plaats achter in de bibliotheek van het Huis van Waalre. Aanmelden is niet nodig. Meerdere inwoners hebben al baat gehad bij deze ondersteuning en de organisatie hoopt nog meer mensen te kunnen helpen.

De toegang is gratis en iedereen met vragen over dementie is welkom.