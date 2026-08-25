Werkzaamheden Oude Spoorbaan: fietspad jaar dicht

Het fietspad De Oude Spoorbaan tussen Valkenswaard en Waalre is tot eind dit jaar afgesloten vanwege werkzaamheden. Enexis legt nieuwe stroomkabels aan om het elektriciteitsnetwerk toekomstbestendig te maken. Inmiddels ligt er al 80 kilometer kabel onder de grond en komt er nog eens 40 kilometer bij.

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De werkzaamheden aan het fietspad maken deel uit van een groot project om het stroomnetwerk in Valkenswaard en Waalre te versterken. Enexis Netbeheer werkt hierbij samen met aannemer Hurkmans. Het doel is om de levering van elektriciteit klaar te maken voor toekomstige uitdagingen, zoals de groeiende vraag naar stroom.

Naast de afsluiting van het fietspad zijn er ook tijdelijke wegafsluitingen. De Willibrorduslaan in Waalre is dicht in de weekenden van 2 tot en met 4 oktober en 16 tot en met 18 oktober. Deze afsluiting geldt bij Het Huis van Waalre. Verkeer moet rekening houden met omleidingen en extra reistijd.

Informatie op 8 september

Wie meer wil weten over het project, kan op dinsdag 8 september een kijkje nemen op het werkterrein. Dit bevindt zich op de driving range aan de Pastoor Heerkensdreef in Valkenswaard. Van vier uur tot half zes ’s middags geven medewerkers van Hurkmans uitleg over de techniek, de planning en de grote boormachines.

Updates over de werkzaamheden worden gedeeld via de BouwApp. Hier kunnen mensen ook vragen stellen en reacties achterlaten. Het project is in de app terug te vinden onder de naam ‘Netverzwaring Waalre - Valkenswaard’.