Bijeenkomst over valpreventie in Waalre

Op maandag 21 september vindt in Waalre een bijeenkomst plaats over valpreventie. Tijdens deze interactieve middag leer je meer over het verkleinen van je valrisico en kun je je risico direct laten testen. De bijeenkomst is bedoeld voor 65-plussers en wordt georganiseerd door Novadic-Kentron en de gemeente Waalre.

Gevonden voor jou

Iedere vier minuten belandt er een 65-plusser op de spoedeisende hulp na een val. De gevolgen zijn vaak groot: van botbreuken en hersenletsel tot een afname van zelfredzaamheid. De gemeente Waalre organiseert daarom op 21 september een bijeenkomst in Het Huis van Waalre, gericht op valpreventie.

De bijeenkomst vindt plaats in de Dommelzaal en duurt van twee tot vier uur ’s middags. Tijdens deze middag krijg je informatie over de invloed van genotsmiddelen, zoals alcohol, op je evenwicht en mobiliteit. Dit kan een belangrijke rol spelen bij het risico op vallen. Daarnaast worden praktische tips gedeeld om bewuster keuzes te maken en actief te blijven.

Test je valrisico

Een van de activiteiten tijdens de bijeenkomst is het testen van je persoonlijke valrisico. Met deze test ontdek je of je risico laag, matig, hoog of zeer hoog is. Op basis van de uitslag wordt gekeken welke ondersteuning of training geschikt voor jou kan zijn. Ook kun je je direct aanmelden voor passende activiteiten.

De bijeenkomst wordt begeleid door Novadic-Kentron, een organisatie gespecialiseerd in genotsmiddelen en gezondheid. Er is plaats voor maximaal 60 deelnemers. Aanmelden is daarom noodzakelijk en kan via de website van de gemeente Waalre.

Valpreventie belangrijk voor ouderen

Valpreventie is een belangrijk thema in Waalre, vooral voor inwoners van 65 jaar en ouder. De gemeente werkt samen met verschillende partners om ervoor te zorgen dat ouderen zo lang mogelijk vitaal en zelfstandig blijven. Door actief te blijven en bewust om te gaan met gezondheid, kunnen veel valincidenten worden voorkomen.

Wil je meer weten of je aanmelden? Kijk dan op de website van de gemeente Waalre voor meer informatie over de bijeenkomst en valpreventie.