Oud-PSV speler Nico Mares overleden

Oud-speler Nico Mares van PSV is op woensdag 19 augustus overleden. Tussen 1968 en 1970 speelde hij 53 wedstrijden en scoorde 25 keer.

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PSV heeft met droefheid het overlijden van oud-spits Nico Mares bekendgemaakt. De voormalige aanvaller stierf op woensdag 19 augustus 2026. Mares speelde twee seizoenen voor de Eindhovense club en liet in die tijd een onuitwisbare indruk achter.

Tussen 1968 en 1970 stond Mares in 53 Eredivisiewedstrijden op het veld voor PSV. In die wedstrijden wist hij maar liefst 25 keer het net te vinden. Zijn trefzekerheid en betrouwbare spel maakten hem geliefd bij supporters en teamgenoten.

Bijzondere bijdrage

Met zijn doelpunten en betrokkenheid heeft Nico Mares een plek veroverd in de geschiedenis van PSV. De club benadrukt dat zijn inzet en karakter een grote rol speelden in zijn succes als aanvaller.

PSV heeft in een verklaring familie, vrienden en andere nabestaanden veel sterkte gewenst bij het verlies van Mares.