Jongen naar het ziekenhuis na val van sup bij Galderse Meren

Een jongen is dinsdagmiddag naar het ziekenhuis gebracht, nadat hij van zijn sup in het water was gevallen bij de Galderse Meren in Breda. Hoe de jongen eraan toe is, is niet duidelijk.

De jongen was aan het peddelen op het bord toen hij ten val kwam in ondiep water bij de plas aan de Rijsbergsebaan. Hij wist zelf uit het water te komen en is naar de post van de brigade naast de plas gelopen. Daar waren twee ambulances naartoe gekomen om hulp te verlenen.

De jongen is na de controle door de reddingsbrigade in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor verdere controle.