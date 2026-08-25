Man naar het ziekenhuis na val van sup bij Galderse Meren

Een man is dinsdagmiddag naar het ziekenhuis gebracht, nadat hij van zijn sup in het water was gevallen bij de Galderse Meren in Breda. Hoe de man eraan toe is, is niet duidelijk.

De man was aan het peddelen op het bord toen hij ten val kwam in ondiep water bij de plas aan de Rijsbergsebaan. Hij is door de reddingsbrigade uit het water gehaald en naar de post van de brigade naast de plas gebracht. Daar waren twee ambulances naartoe gekomen om hulp te verlenen.

De man is na de controle door de reddingsbrigade in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor verdere controle.