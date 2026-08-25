Vuurwerk gratis inleveren in Bergen op Zoom en Breda

Inwoners van Moerdijk kunnen begin september vuurwerk gratis en anoniem inleveren in Bergen op Zoom en Breda. Dit is onderdeel van de landelijke actie vanwege het komende vuurwerkverbod.

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Vanaf 1 september tot en met 9 oktober organiseert de Rijksoverheid vuurwerkinleverdagen. Tijdens deze dagen kun je vuurwerk veilig, gratis en zonder boete inleveren. Dit geldt ook voor eerder verboden vuurwerk zoals cobra’s en vuurpijlen.

In de gemeente Moerdijk zijn er twee locaties in de buurt waar je terechtkunt. Op maandag 7 september kun je vuurwerk inleveren op de Boulevard Noord in Bergen op Zoom, naast de McDonald’s. Dit kan van acht uur ’s ochtends tot half zes ’s avonds. Op dinsdag 8 september is Breepark in Breda de plek, achter Decathlon aan de Bavelseparklaan. Ook daar zijn de tijden van acht uur ’s ochtends tot half zes ’s avonds.

Hoe werkt het?

Bij het inleverpunt wordt het vuurwerk ingenomen door gecertificeerd personeel. Zij verpakken het veilig, waarna het wordt afgevoerd en vernietigd. Er geldt geen limiet voor de hoeveelheid die je kunt inleveren. Het advies is om met de auto te komen en het vuurwerk in de originele verpakking te vervoeren.

Het komende vuurwerkverbod is onderdeel van de nieuwe Wet veilige jaarwisseling, die sinds 1 augustus van kracht is. Vanaf de jaarwisseling 2026-2027 mag consumenten vuurwerk niet meer worden afgestoken. Alleen F1-vuurwerk, zoals sterretjes en knalerwten, blijft toegestaan. Dit moet zorgen voor minder letsel, schade en overlast.

Burgemeester van Moerdijk, waar Zevenbergen onder valt, heeft besloten om ook geen ontheffingen meer te verlenen aan verenigingen en stichtingen voor het afsteken van vuurwerk tijdens de komende jaarwisseling.