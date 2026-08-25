Opgepakte verpleger Jelle D. snel voorgeleid na dood hoogbejaarde bewoner

Jelle D., de verpleger die zondagochtend thuis is opgepakt in verband met de dood van een hoogbejaarde bewoner van Joris Zorg in Oirschot, wordt woensdag voorgeleid. Dat meldt de politie dinsdag. D. zit nog vast, laat de politie ook weten.

Eerder meldde De Telegraaf dat het gaat om de 26-jarige Jelle D. uit Oirschot. D. is bekend van zijn deelname aan het SBS-programma De Bondgenoten.

De overleden bewoner werd vrijdagavond gevonden in het zorgcentrum. De politie ging al snel uit van een niet-natuurlijke dood en startte een onderzoek. D. werd zondagochtend thuis in Oirschot aangehouden, nadat een arrestatieteam hem van zijn bed lichtte.

Onderzoek loopt

De politie liet maandagmiddag weten dat een 26-jarige man uit Oirschot vastzit en wordt gehoord "over zijn mogelijke betrokkenheid" bij de dood van de hoogbejaarde bewoner.

"Het onderzoek loopt en dat moet uiterst zorgvuldig gebeuren", zegt de politie. "We zijn daarom terughoudend in het geven van meer informatie."