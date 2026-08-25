PSV Vrouwen klaar voor cruciaal Champions League-duel

PSV Vrouwen speelt woensdagavond thuis tegen HB Køge in de UEFA Women’s Champions League. Het is het eerste duel van een tweeluik dat toegang geeft tot de league phase. Trainer Kasper Kurland en aanvoerster Janice Cayman spraken dinsdag vol vertrouwen tijdens de persconferentie. Het team hoopt op een spectaculaire avond in Eindhoven.

Gevonden voor jou

Het duel tegen HB Køge wordt een belangrijke test voor PSV Vrouwen. Bij winst in dit tweeluik plaatst het team zich voor de league phase van de UEFA Women’s Champions League, de groepsfase van het toernooi. Woensdagavond staat de eerste wedstrijd op het programma in het eigen Ten Cate Stadion, waar trainer Kasper Kurland en aanvoerster Janice Cayman hopen op veel steun van de supporters.

Tijdens de persconferentie benadrukte de 37-jarige Cayman dat de ploeg klaar is voor de cruciale wedstrijden. Ze heeft de Champions League al twee keer gewonnen en ziet druk als een uitdaging: “Voor dit soort wedstrijden doe je het uiteindelijk, want het is erop of eronder.” Ondanks een tegenvallende doelpuntenproductie in de laatste competitiewedstrijden, heeft de ploeg volgens haar genoeg kwaliteit om te scoren.

Geen blessureproblemen

Trainer Kasper Kurland liet weten dat er geen nieuwe blessures zijn binnen het team. Wel is er één twijfelgeval, maar wie er uiteindelijk op het veld staan, blijft nog een verrassing. Kurland kent HB Køge goed, aangezien hij zelf uit Denemarken komt. “Ze hebben drie varianten in hoe ze spelen en we zijn op alle drie voorbereid,” aldus de trainer.

Naast de ervaring van Cayman kan PSV rekenen op Shanice van de Sanden, die het toernooi zelfs vier keer heeft gewonnen. Volgens Kurland beschikt de ploeg over een sterke mix van ervaren krachten en jong talent. “We hebben een sterke groep en een goede kleedkamer,” zei hij tijdens de persconferentie.

Hoog tempo verwacht

De trainer verwacht een wedstrijd met een hoge intensiteit, waarbij PSV hoopt een goede uitgangspositie te bemachtigen voor de return. Het tweede duel van het tweeluik vindt plaats in Denemarken, maar eerst is het aan de ploeg om woensdagavond te schitteren voor eigen publiek.

De wedstrijd tegen HB Køge begint woensdag om zeven uur ’s avonds in het Ten Cate Stadion in Eindhoven. Het belooft een spannende avond te worden voor de Brabantse ploeg.