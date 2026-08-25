Rob de Groot wordt algemeen directeur RKC Waalwijk

Rob de Groot, geboren in Waalwijk, is benoemd tot algemeen directeur van RKC Waalwijk. Hij volgt zichzelf op na vier jaar als commercieel directeur bij de club. Samen met technisch directeur Bernard Schuiteman vormt hij de nieuwe tweekoppige directie.

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De Groot werkt sinds 2022 bij RKC Waalwijk en had daar onder andere commercie, marketing en communicatie onder zijn hoede. Hij raakte steeds meer betrokken bij strategische vraagstukken van de club. Zijn benoeming tot algemeen directeur wordt gezien als een logische stap na zijn sterke ontwikkeling binnen de organisatie.

Met de komst van De Groot kiest RKC Waalwijk bewust voor een tweekoppige directie. Volgens de club vullen De Groot en Schuiteman elkaar goed aan door hun verschillende expertises. De Groot brengt ervaring mee uit de voetbalwereld, onder andere vanuit zijn tijd bij Feyenoord. Hij kent de club door en door en heeft bewezen dat hij mensen kan verbinden.

Verandering binnen de organisatie

De benoeming van De Groot zorgt voor een vacature binnen de commerciële organisatie van RKC Waalwijk. De club gaat op zoek naar een nieuwe commercieel manager. Die persoon zal samenwerken met het bestaande team om de commerciële groei van de club voort te zetten.

De nieuwe algemeen directeur benadrukt dat hij uitkijkt naar zijn rol. Hij voelt zich als geboren Waalwijker extra verbonden met de club en wil samen met medewerkers, supporters en partners verder bouwen aan de toekomst van RKC Waalwijk.