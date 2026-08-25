Ryanair is boos en waarschuwt kabinet: geen groei zolang vliegtaks blijft

Ryanair haalt hard uit naar het kabinet-Jetten vanwege de Nederlandse vliegtaks. De Ierse luchtvaartmaatschappij, die veel vanaf Eindhoven Airport vliegt, zegt niet verder te willen groeien in Nederland zolang die belasting niet wordt afgeschaft.

Volgens Ryanair doet het kabinet te weinig om de vliegtaks aan te pakken. "De begroting voor 2027 biedt de regering-Jetten een duidelijke kans om eindelijk de Nederlandse vliegtaks af te schaffen en jaren van achteruitgang op het gebied van bereikbaarheid, toerisme en werkgelegenheid terug te draaien", laat Ryanair dinsdag weten. Het kabinet wil de Nederlandse vliegbelasting in januari voor middellange vluchten verder verhogen van 30 euro naar 49 euro per persoon. Voor lange vluchten kan de belasting oplopen tot 72 euro. "Zes maanden na zijn aantreden heeft het kabinet-Jetten absoluut niets bereikt op het gebied van de vliegbelasting", vindt Ryanair.