Ryanair is boos en waarschuwt kabinet: geen groei zolang vliegtaks blijft
Ryanair haalt hard uit naar het kabinet-Jetten vanwege de Nederlandse vliegtaks. De Ierse luchtvaartmaatschappij, die veel vanaf Eindhoven Airport vliegt, zegt niet verder te willen groeien in Nederland zolang die belasting niet wordt afgeschaft.
Volgens Ryanair doet het kabinet te weinig om de vliegtaks aan te pakken. "De begroting voor 2027 biedt de regering-Jetten een duidelijke kans om eindelijk de Nederlandse vliegtaks af te schaffen en jaren van achteruitgang op het gebied van bereikbaarheid, toerisme en werkgelegenheid terug te draaien", laat Ryanair dinsdag weten.
Het kabinet wil de Nederlandse vliegbelasting in januari voor middellange vluchten verder verhogen van 30 euro naar 49 euro per persoon. Voor lange vluchten kan de belasting oplopen tot 72 euro. "Zes maanden na zijn aantreden heeft het kabinet-Jetten absoluut niets bereikt op het gebied van de vliegbelasting", vindt Ryanair.
Hoogste belasting van Europa
Volgens de luchtvaartmaatschappij hebben passagiers en luchthavens in Nederland te maken met de hoogste vliegbelasting van Europa. Concurrerende landen verlagen juist hun vliegtaksen om daarmee vliegverkeer, toeristen en banen aan te trekken.
Daardoor kiezen steeds meer reizigers volgens Ryanair voor buitenlandse luchthavens net over de Nederlandse grens. Reisbranchevereniging ANVR waarschuwde eerder dit jaar al voor de hoge vliegbelasting in ons land en de groeiende verschillen met buurlanden.
Niet meer vanaf Maastricht
Sinds oktober vliegt Ryanair niet meer vanaf Maastricht Aachen Airport omdat de luchthaven de kosten wilde verhogen. De Ierse budgetvliegmaatschappij gaf toen aan meer te gaan vliegen op andere Europese landen, zoals Zweden, Italië en Polen. Die landen verlagen juist de luchthavenkosten en schaffen luchtvaartbelastingen af om het vliegverkeer te stimuleren, zei Ryanair.
Eerder al werden vluchten naar diverse Spaanse steden geschrapt vanwege een conflict over de vervoerstarieven.