Willy Koppens wint Brabant Bokaal

Willy Koppens heeft de Brabant Bokaal ontvangen voor zijn inzet voor cultuur in Deurne.

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Willy Koppens is door het Cultuurfonds Noord-Brabant onderscheiden met de Brabant Bokaal. Hij krijgt de prijs vanwege zijn grote bijdrage aan het culturele leven in Deurne. Koppens zet zich al jarenlang in als voorzitter van het filmfestival Nacht van het Witte Doek en is nauw betrokken bij Museum De Wieger.

Het filmfestival Nacht van het Witte Doek maakt films toegankelijk voor een breed publiek. Door zijn inzet brengt Koppens makers, verhalen en inwoners dichter bij elkaar. Ook zijn werk voor Museum De Wieger zorgt ervoor dat het culturele aanbod in Deurne blijft groeien en voor iedereen toegankelijk is.

Wat is de Brabant Bokaal?

De Brabant Bokaal is een jaarlijkse onderscheiding van het Cultuurfonds Noord-Brabant. De prijs wordt uitgereikt aan mensen die zich vrijwillig en op een bijzondere manier inzetten voor cultuur en natuur in de provincie. Dit jaar worden de bokalen op maandag 16 november uitgereikt in ’s-Hertogenbosch.

De gemeente Deurne heeft Willy Koppens van harte gefeliciteerd met zijn prijs. Het is een erkenning voor zijn jarenlange inzet en een waardevol eerbetoon aan zijn werk voor de cultuur in de regio.