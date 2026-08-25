Nieuw gedenkbos in Putte biedt plek voor 50 bomen

In Putte komt een nieuw gedenkbos waar inwoners van de gemeente Woensdrecht een boom kunnen planten ter herinnering aan een geboorte of overlijden in 2026. Het bos wordt aangelegd aan de Herenbaan, naast honk- en softbalvereniging De Batters. Inschrijven kan vanaf 2 september en de plantdag is op 21 november.

Gevonden voor jou

Het nieuwe gedenkbos in Putte krijgt een natuurlijk uiterlijk en biedt ruimte aan vijftig bomen. Naast bomen worden ook heesters geplant, en wandelen door het bos zal mogelijk zijn. De natuur behoudt hier echter de overhand. Het gedenkbos ligt naast honk- en softbalvereniging De Batters aan de Herenbaan.

Inwoners van Woensdrecht die in 2026 een kindje kregen of een dierbare verloren, kunnen kosteloos een boom planten. Per adres mag één boom worden geplaatst en er kan gekozen worden uit zeven boomsoorten, waaronder tamme kastanje, walnoot en winterlinde. Ook kan een korte tekst van maximaal honderd tekens op een gedenkplaatje naast de boom worden aangebracht.

Voorwaarden voor deelname

Er gelden enkele voorwaarden voor deelname. De persoon waarvoor de boom geplant wordt, moet in 2026 geboren zijn of overleden zijn en woonachtig zijn geweest in de gemeente Woensdrecht. Andere gebeurtenissen vallen niet onder deze regeling. De bomen blijven eigendom van de gemeente en mogen niet zelf gesnoeid of aangevuld worden met extra planten.

De gemeente wijst de exacte locatie aan en zorgt op de plantdag voor alle benodigde materialen. Het plantgat wordt vooraf gegraven en een medewerker helpt bij het planten. Ook het onderhoud van de bomen wordt door de gemeente verzorgd.

Aanmelden vanaf 2 september

Inschrijven voor het planten van een boom kan vanaf 2 september tot en met 11 oktober. De plantdag zelf vindt plaats op zaterdagochtend 21 november. Voor aanmelden en meer informatie kunnen inwoners terecht op de website van de gemeente Woensdrecht.