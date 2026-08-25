Open Monumentendag Woensdrecht biedt gevarieerd programma

De vijfde editie van de Open Monumentendag in Woensdrecht belooft een gevarieerd programma voor jong en oud. Op zaterdag 12 en zondag 13 september openen diverse monumenten in de gemeente hun deuren voor bezoekers. Voor basisschoolleerlingen is een speciaal kwartetspel ontwikkeld om hen spelenderwijs kennis te laten maken met het erfgoed. De monumenten zijn verspreid over Woensdrecht, Ossendrecht, Hoogerheide, Huijbergen en Putte.

Gevonden voor jou

De Open Monumentendag in Woensdrecht richt zich op het toegankelijk maken van erfgoed voor een brede doelgroep. Het Comité Open Monumentendag Woensdrecht heeft dit jaar opnieuw gezorgd voor een afwisselend programma, waarin zowel historische gebouwen als musea te bezoeken zijn. Speciaal voor kinderen van groep vijf tot en met acht van de basisschool is een kwartetspel ontwikkeld. Hiermee leren zij spelenderwijs over de monumenten in hun gemeente.

Bezoekers kunnen op zaterdag 12 en zondag 13 september een kijkje nemen bij verschillende locaties. In Woensdrecht is onder andere het Protestantse kerkhof, ook wel de Stompe Toren genoemd, te bezichtigen. In Ossendrecht openen het Museum Den Aanwas, de Protestantse Kerk en het Oorlogsmuseum hun deuren. Het museum Wings over Woensdrecht in Hoogerheide biedt een rondleiding aan.

Breed aanbod erfgoed

Ook in Huijbergen en Putte zijn bijzondere monumenten te bekijken. De molen Johanna in Huijbergen en het Wilhelmietenmuseum bieden gratis toegang. In Putte zijn onder meer Villa Servais en Theehuis Gloriëtte open voor publiek. Daarnaast is het Belgische Kasteel Ravenhof, net over de grens, te bezoeken op beide dagen.

Het programma is bedoeld om erfgoed zichtbaar en toegankelijk te maken voor inwoners en bezoekers. Wethouder Maikel van der Poel benadrukt het belang van het behoud van monumenten en toont zich trots op de inspanningen van het comité. De Open Monumentendag draagt bij aan meer bewustwording en waardering voor het lokale erfgoed.

Voor wie meer informatie wil, is een programmaboekje beschikbaar. Dit boekje kan worden opgehaald in het gemeentehuis van Woensdrecht of digitaal worden bekeken. De Open Monumentendag biedt een unieke kans om kennis te maken met de rijke historie van de gemeente en haar omgeving.