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Overval op slijterij Gall & Gall in Breda, dader vlucht op de fiets

Vandaag om 17:04 • Aangepast vandaag om 17:21
De Gall & Gall in Breda werd dinsdagmiddag overvallen (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
De Gall & Gall in Breda werd dinsdagmiddag overvallen (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).

Slijterij Gall & Gall aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda is dinsdagmiddag overvallen. Volgens omstanders ging een man met een bivakmuts er na de overval op een fiets vandoor.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politie zegt in een bericht op Burgernet op zoek te zijn naar een man met zwarte kleding, een petje met witte klep, zwarte tas en zonnebril. Hij fietst op een donkergrijze damesfiets met een bruine zadelhoes met grijs zitvlak. De politie raadt aan de man niet zelf te benaderen, maar 112 te bellen.

De slijterij is gesloten. Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt.

Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

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