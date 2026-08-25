Man (40) uit Sint Willebrord mishandelt agent, stroomstootwapen ingezet

Een 40-jarige man uit Sint Willebrord is maandag opgepakt nadat hij een stopteken negeerde en een agent mishandelde. Dat meldt de politie dinsdag. Omdat de man zich bij zijn arrestatie in het dorp hevig verzette, gebruikte een agent een stroomstootwapen.

De man reed maandagmiddag rond twee uur met hoge snelheid over de Poppestraat in Sint Willebrord. Agenten zagen dit en reden erachteraan. Op de Roosendaalseweg gaven ze de bestuurder een stopteken, maar daar gaf hij geen gehoor aan.

Er volgde een achtervolging door verschillende straten. Op de Bartokstraat wist de politie de auto staande te houden.

Stroomstootwapen

De bestuurder gaf zich nog niet gewonnen: hij weigerde meerdere keren zijn identificatiebewijs te laten zien. Toen agenten hem daarop wilde aanhouden, verzette hij zich. Daarbij mishandelde hij een agent. Er werd uiteindelijk een stroomstootwapen ingezet, waarna de man werd opgepakt.

Het is niet bekend of hij nog steeds vastzit.