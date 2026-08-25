Cranendonck doet mee aan World Cleanup Day

Op 19 en 20 september gaat Cranendonck zwerfafval opruimen tijdens World Cleanup Day. De gemeente biedt materialen en hulp aan, zodat iedereen kan meedoen en de omgeving schoner wordt.

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World Cleanup Day wordt wereldwijd gehouden en ook Cranendonck doet mee aan deze actie. Inwoners kunnen op zaterdag 19 en zondag 20 september zwerfafval opruimen in hun eigen buurt. De gemeente zorgt voor alle benodigde spullen, zoals afvalzakken, grijpers en veiligheidshesjes, zodat deelnemers veilig en efficiënt aan de slag kunnen.

Meedoen kan alleen, maar ook in groepen. Denk bijvoorbeeld aan je gezin, vrienden, klasgenoten, sportteams of verenigingen. Daarnaast haalt de gemeente de volle afvalzakken op, zodat niemand met het afval blijft zitten. Het doel is om samen de gemeente schoner en netter te maken.

Materialen en aanmelden

Deelnemers krijgen gratis materialen, zoals handschoenen en afvalhouders, van de gemeente. Aanmelden kan tot woensdag 9 september via een online formulier. Het is mogelijk om je individueel in te schrijven, maar ook als groep of organisatie.