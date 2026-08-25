Wandeling door natuurgebied Pannenhoef bij Rijsbergen

Op woensdag 2 september organiseert Gilde De Baronie een natuurwandeling in de Pannenhoef bij Rijsbergen. De tocht start om half twee ’s middags vanaf parkeerplaats De Bak en duurt anderhalf tot twee uur.

Gevonden voor jou

Natuurgebied de Pannenhoef wordt sinds 1970 beheerd door Brabants Landschap. Het gebied is sindsdien teruggebracht naar zijn oorspronkelijke staat door middel van verschillende herstelprojecten. De wandeling biedt deelnemers de kans om deze natuur van dichtbij te ervaren.

De Pannenhoef staat bekend om zijn bijzondere kenmerken, zoals de Bijloop, Turfvaart en De Bak. De Bak is een ven dat water vasthoudt en wordt omringd door veenpluis en unieke planten. Ook leven er diverse dieren zoals kikkers, salamanders en runderen. In de herfst zorgen de kleuren van de loofbomen voor een schilderachtig landschap, terwijl naaldbomen onderdak bieden aan vogels en andere dieren.

Praktische informatie

De wandeling vindt plaats op woensdag 2 september en begint om 13.30 uur. Vertrekpunt is de parkeerplaats bij De Bak aan de Ettensebaan 25 in Rijsbergen. De natuurgidsen van Gilde De Baronie begeleiden de tocht.

Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Het evenement duurt ongeveer anderhalf tot twee uur, ideaal voor natuurliefhebbers die willen genieten van de bijzondere flora en fauna in dit Brabantse gebied.