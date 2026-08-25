Open dag Roeivereniging Breda op 6 september

Roeivereniging Breda organiseert op zondag 6 september een open dag. Sportievelingen kunnen van tien uur ’s ochtends tot één uur ’s middags kennismaken met de roeisport. Bezoekers krijgen de kans om het clubgebouw en de botenloods te bekijken, een roeiapparaat uit te proberen en een korte roeitocht op de rivier de Mark te maken.

Gevonden voor jou

De open dag richt zich op iedereen die meer wil weten over roeien. Tijdens het evenement kun je onder begeleiding van een ervaren instructeur een proeftocht maken en oefenen op een roeiapparaat in de fitnessruimte. Ook worden de deuren van het clubgebouw en de botenloods geopend voor een kijkje achter de schermen.

Roeien is een veelzijdige sport die zowel individueel als in teamverband beoefend kan worden. Bij Roeivereniging Breda zijn er mogelijkheden om recreatief te roeien in toerboten, maar ook om op wedstrijdniveau te trainen in snelle boten. Het hele jaar door kun je genieten van de roeisport op de rivier de Mark.

Activiteiten voor jeugd

Ook aan jeugdroeiers wordt gedacht. Beginners roeien elke zondagochtend en vrijdagavond, waarbij ze de techniek en verkeersregels op het water leren. Daarnaast worden er gezellige activiteiten en sportieve wedstrijden georganiseerd. In de winter maken roeiers gebruik van de fitnessruimte voor een work-out en zijn er speciale evenementen zoals een kerstdiner en een zomerfeest.

Cursus voor volwassenen

Volwassenen vanaf achttien jaar kunnen deelnemen aan de Crew Class cursus. In een periode van drie maanden leren zij tweemaal per week roeien in groepsverband. De cursus richt zich op techniek, veiligheid en plezier. Naast de lessen organiseert de vereniging het hele jaar door diverse sportieve en sociale activiteiten.

Roeien met een beperking

De open dag is ook toegankelijk voor mensen met een beperking. Roeien is geschikt voor vrijwel iedereen, omdat het zittend wordt uitgevoerd en de beweging soepel en zonder piekbelasting is. Mensen met een dwarslaesie, visuele of auditieve beperking, halfzijdige verlamming en andere handicaps kunnen op de open dag ervaren of roeien voor hen haalbaar is. Er is ruimte voor vragen en een proeftocht.