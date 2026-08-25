Meiden racen 24 uur op solex en jong gezin opgelicht: dit gebeurde vandaag

De meiden van Pink Power Crossi zijn klaar voor de 24-uurs Solex-race, een jong gezin opgelicht met een woning en kermisfamilie zit vast op een camping. Deze vier verhalen moet je dinsdag gelezen hebben.

Een Bredase kermisfamilie zit al acht jaar vast op een camping, op zoek naar een woon-werkplek in de stad. Marco en Nathalie van der Tuin trekken met hun zweefmolens door het land, maar sinds hun oude terrein verkocht moest worden, staan hun attracties apart opgeslagen. Ondanks talloze pogingen bij de gemeente, blijft contact uit. "We worden compleet genegeerd", vertelt Nathalie, die zegt door de jarenlange onzekerheid depressief te zijn geworden. De SP steunt het stel en vindt dat Breda tekortschiet. Lees hier het verhaal.

De meiden van Pink Power Crossi uit Almkerk zijn klaar voor de 24-uurs Solex-race in Heeswijk-Dinther. In felroze pakken scheuren ze straks over het festivalterrein en laten ze menig mannelijke concurrent achter zich. Vorig jaar werden ze vijftiende, nu mikken ze op de top tien. "Al die mannen inhalen voelt echt kicken", zegt coureur Nienke. Het is een uitputtingsslag die draait op adrenaline en nauwelijks slaap. Hier lees je het verhaal.

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Een jonge gezin uit Mierlo dacht eindelijk een huis gevonden te hebben, maar bleek opgelicht. Emma en Geert maakten 1250 euro over voor een woning die helemaal niet van hun 'huisbazen' bleek te zijn. Na een bezichtiging, sleuteloverdracht en verhuizing stonden er plots agenten en de deurwaarder voor de deur. Het huis was eigenlijk van woningbouwstichting Compaen. "Ik schaamde me rot, de hele buurt stond te kijken", zegt Emma. Ze mogen nu vier maanden blijven, maar hun vertrouwen is geschaad. Lees hier het hele verhaal.

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Tot slot groeit de onrust in Den Bosch rond de terugkeer van twee veroordeelde zedendelinquenten naar hun wijk. Buren protesteren al weken met acties, waaronder het uitdelen van flyers bij scholen. De gemeente zegt steeds meer telefoontjes te krijgen van mensen die juist niet blij zijn met alle aandacht voor de situatie. Burgemeester Mikkers liet zaterdag spandoeken verwijderen om de openbare orde te handhaven. De gemeente begrijpt de boosheid, maar kan een verhuizing juridisch niet afdwingen. Hier lees je het verhaal.