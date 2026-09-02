Van bekers rapen tot optreden: Lot staat nu zelf op festival Breda Barst

Als klein meisje rende Lot van der List (24) tijdens Breda Barst door het Valkenbergpark om plastic bekers te verzamelen. Jaren later keert ze terug met haar moeder Floor Raeijmaekers (56) en zoontje Noah (3). Maar dit keer staat Lot niet alleen tussen het publiek: voor het eerst treedt ze zelf op tijdens het festival.

Lot kan zich haar eerste bezoeken aan Breda Barst (dat dit jaar plaatsvindt op 4 en 5 september) nog goed herinneren. Niet zozeer vanwege de bands, maar vooral vanwege alles wat ze met de andere kinderen uitspookte. Plastic bekers verzamelen bijvoorbeeld. Wie er genoeg inleverde, kreeg iets lekkers. "Dat was onze missie de hele dag." Daarvoor ging ze behoorlijk ver. Haar moeder Floor weet nog hoe Lot vuilnisbakken omkiepte en er met haar hele lijf in kroop om bekers te bemachtigen. Ook een boom in het Valkenbergpark was favoriet. "Daar klom ik in en moest daar altijd uitgehaald worden."

"Dat ik nu zelf op het podium staat, is supervet."

Dat Lot überhaupt zo jong op Breda Barst rondliep, kwam door haar vader en moeder. Het gratis festival bestaat sinds 1995 en die waren er al vanaf de beginjaren bij, in ieder geval sinds het in het Valkenbergpark wordt gehouden. "Je komt alleen maar bekenden tegen", zegt Floor. "Goede bands, een goede sfeer en het is altijd gratis." Haar twee dochters gingen al jong mee. Muziek werd thuis volgens Floor "met de paplepel ingegoten". Overdag waren de kinderen in het park, 's avonds gingen ze naar opa en oma, zodat Floor en aanhang zelf nog even door konden.

Lot van der List (rechts) als kind op Breda Barst (foto: privé).

Lot bleef Breda Barst ook zonder haar moeder bezoeken. Samen met haar zus, neef en vrienden is het festival nog altijd vaste prik. Inmiddels komt ze ook echt voor de muziek. "Ik vind het altijd leuk om nieuwe gezichten en artiesten te zien die je niet zo snel in de mainstream ziet." Dit jaar staat ze voor het eerst zelf aan de andere kant. Lot deed vorig jaar mee aan de Grote Prijs van Breda en won in de categorie hiphop. Daarmee verdiende ze een optreden op de Future Stage van Breda Barst. Daar krijgt ze vrijdag een half uur. "Dat is natuurlijk supervet."

Lot van der List (foto: privé).

En daarmee is de cirkel rond. Want waar Lot vroeger door haar moeder werd meegenomen, neemt ze nu zelf haar driejarige zoontje Noah mee. "Het is bijna een soort cultuur-dingetje bij ons", zegt ze. "Je neemt je kind mee naar waar we heen gaan. Al is het maar een uurtje, we gaan wel." Noah weet inmiddels dat mama op Breda Barst gaat zingen. Bij eerdere optredens was hij daar nog niet altijd van gecharmeerd. "Noah moest altijd huilen als hij mij zag optreden. Het is natuurlijk best gek dat je moeder dan geen aandacht voor je heeft." Nu hoopt Lot dat hij oud genoeg is om het juist leuk te vinden.

"Noah moest altijd huilen als hij mij zag optreden."

Terwijl Lot optreedt, past Floor op haar kleinzoon. Voor haar komen zo drie generaties samen. "Zij is zo opgegroeid met Breda Barst. En dat je dan nu zelf op het podium staat en je eigen kindje meeneemt, dat is volgens mij fantastisch." Hoewel Floor haar dochter al vaak heeft zien optreden, zullen de zenuwen er zijn. "Elke keer is ze fantastisch. Dus daar hoef ik helemaal niet zenuwachtig over te zijn. Maar toch kriebelt het." Want juist dat het op Breda Barst gebeurt, maakt het bijzonder. "Ja, super trots. En zeker in onze eigen stad, bij Breda Barst. Dat maakt het nog meer speciaal."

Breda Barst is een gratis popfestival dat sinds 1995 wordt gehouden in het Valkenbergpark in Breda. Dit jaar vindt het plaats op 4 en 5 september. Naast gevestigde artiesten is er ruimte voor nieuw talent op de Future Stage. Nieuw dit jaar is het Open Podium, waar aangemelde bezoekers zelf het podium kunnen pakken.