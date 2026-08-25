'Irritante' Koen viel af bij Excelsior, als hockeyer haalt hij de wereldtop

Koen Bijen (28) was een talentvolle voetballer bij Excelsior Rotterdam, maar viel op zijn dertiende af omdat hij te klein was. Hij koos daarna voor hockey, maar bij HDM kreeg hij opnieuw het nieuws dat hij te licht was voor het hoogste niveau. Er ging een knop om bij de aanvaller uit Den Bosch en hij haalde alsnog de absolute top. Een verhaal over de wereldtitel, irritant zijn en een voorbeeldfunctie.

Samen met zijn broer Tom speelde Koen jarenlang in de jeugdopleiding van Excelsior Rotterdam. Voetbal was zijn grote passie, maar als tiener kreeg hij, net als Tom, slecht nieuws van de profclub: ze mochten niet blijven. Tom bleef voetballen, Koen koos voor hockey, de sport van zijn zussen en zijn moeder, die teammanager was bij HDM. Nieuwe afwijzing

"Tom en ik gingen altijd met een voetbal naar het hockeyveld. Als het miniveldje volstond, gingen we weleens hockeyen, maar daar konden we helemaal niks van", zegt Koen lachend. "Het voetballen mis ik wel, ik doe het soms als we bij een veldje zijn." Als hockeyer bleek Bijen wél talentvol. Hij schopte het tot de hoofdmacht van HDM in Den Haag, maar na de promotie naar de Hoofdklasse werd hij niet goed genoeg bevonden. Via stadsgenoot Klein Zwitserland belandde hij in 2019 bij HC 's-Hertogenbosch, de stad waar een groot deel van zijn familie woont.

"Ik kreeg bij HDM een déjà vu van mijn afwijzing als voetballer. Vanaf toen besloot ik er keihard voor te gaan. Door een stap terug te zetten, deed ik er later twee vooruit."

Op naar het WK

Bijen wist uiteindelijk Oranje te halen. Met het nationale team werd hij Europees en olympisch kampioen. Deze week hoopt hij in Amsterdam ook het WK te winnen, al wacht vrijdag eerst de halve finale tegen Spanje. "Tot nu toe spelen we een goed toernooi, we gaan er vol voor." Met het Nederlandse team hoopt Bijen een nieuwe gouden generatie te worden. "Sinds de komst van Del (bondscoach Jeroen Delmée) hebben we een nieuw soort hockey uitgevonden. Eerst ging het vooral om balbezit, nu ook om pressen en ballen afpakken. We kunnen allemaal goed hockeyen, maar de bondscoach selecteert op karakters die zijn spel kunnen spelen", legt hij uit. Bewust irritant

De aanvaller uit Den Bosch wordt door teamgenoten en hockeyliefhebbers geprezen om zijn werklust. Zelf noemt hij 'irritant zijn' een deel van zijn spel. "Ik ben een van de aanjagers en probeer teamgenoten mee te nemen. Verdedigers staan denk ik niet graag tegenover me. Ik geef nooit op, maar kan ook een speler uit zijn spel halen. Als een tegenstander bijvoorbeeld een bal uitpusht, juich ik. Als hij daarop reageert, gaat dat ten koste van zijn spel", zegt Bijen. Voorbeeld voor jongeren

In zijn carrière kende Bijen diverse tegenslagen, maar met meer dan honderd interlands en gouden medailles op eindtoernooien is hij een voorbeeld voor anderen. "Ik had vroeger nooit verwacht het zo ver te schoppen. Harde werkers komen bovendrijven, dat bewijs ik. Ik hoop dat jongeren daar inspiratie uit halen", besluit hij.