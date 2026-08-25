Emerparklaan opnieuw afgesloten voor verkeer

De Emerparklaan in Breda wordt zaterdagavond opnieuw afgesloten. Dit keer vanwege het populaire duikbootfestival bij de Asterdplas. De afsluiting duurt van negen uur ’s avonds tot één uur ’s nachts. Omwonenden kunnen met een QR-code wel de wijk in.

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Na weken van hinder door werkzaamheden aan bushaltes, moeten bewoners van de wijk rond de Emerparklaan opnieuw rekening houden met verkeersomleidingen. Dit keer vanwege het jaarlijkse duikbootfestival. Het festival trekt veel bezoekers naar de Asterdplas, waardoor verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn.

Om de toestroom van festivalgangers soepel te laten verlopen, worden meerdere wegen in de buurt afgesloten. De Rietdijk, Krommedijk en Dwarsdijk blijven zaterdag de hele dag dicht. Het deel van de Emerparklaan wordt tussen negen uur ’s avonds en één uur ’s nachts afgesloten voor regulier verkeer.

QR-code voor bewoners

Bewoners van de wijk hebben een brief ontvangen van de organisatie. Met een speciale QR-code kunnen zij toch toegang tot hun wijk krijgen. Volgens de organisatie verloopt dit proces al jaren zonder problemen.

Voor bezoekers van het duikbootfestival zijn er tijdelijke parkeerplaatsen ingericht rond de Asterdplas. Gele borden in de omgeving wijzen hen de weg naar deze locaties.