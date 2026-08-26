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Laatste kans! Stem vandaag nog voor de Top 1976, onze jubileumlijst
Vandaag om 11:30 • Aangepast vandaag om 11:41
Wat zijn de 1976 mooiste liedjes allertijden? Jij bepaalt het als je stemt op onze prachtige dubbeldikke jubileumlijst. De stembus is alleen vandaag nog geopend dus de tijd begint te dringen. Stemmen kan hier!
Omroep Brabant bestaat volgende week exact 50 jaar. Om dat te vieren trakteren we jou op een extra groot muzikaal cadeau: de Top 1976. Ons geboortejaar bepaalt dat aantal liedjes in de lijst. En dat kan van alles zijn: van Queen tot Guus Meeuwis en van The Beatles tot La Fuente.
In elf dagen aftellen naar nummer 1
Alle stemlijstjes bij elkaar leveren uiteindelijk één grote lijst op. En die gaan we vanaf 1 september uitzenden. Elf dagen lang tellen we af naar nummer 1 en dat doen we ook in de avonduren. Doordeweeks duurt de uitzending zelfs tot middernacht. Op 11 september is de uiteindelijke nummer 1 te horen.
Stem hier op je favoriete liedjes voor de Top 1976. Kies minimaal tien en maximaal 25 liedjes.
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