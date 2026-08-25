Cheque voor Stichting Leergeld uit handen van oud-wethouder van Eert

Oud-wethouder Jeanne van Eert heeft dinsdag een cheque van 1260 euro overhandigd aan Stichting Leergeld Gemert e.o. Het bedrag is ingezameld tijdens haar afscheid als wethouder van Boekel op 28 mei.

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Jeanne van Eert nam eind mei afscheid als wethouder van de gemeente Boekel. In plaats van een cadeau vroeg zij om donaties voor Stichting Leergeld. Tijdens haar afscheidsreceptie werd hieraan massaal gehoor gegeven, wat een flink bedrag opleverde.

Dinsdag 25 augustus heeft Van Eert de cheque officieel overhandigd aan voorzitter Ton Valckx en penningmeester Greetje Lathouwers van Stichting Leergeld Gemert e.o. De oud-wethouder sprak haar dank uit voor alle bijdragen en benadrukte dat het geld goed gebruikt zal worden om kinderen uit Boekel te ondersteunen.

Steun voor kinderen in armoede

Stichting Leergeld zet zich in voor kinderen uit gezinnen met financiële problemen in de gemeenten Boekel, Gemert-Bakel en Laarbeek. Volgens de stichting groeit één op de twaalf kinderen in Nederland op in armoede, wat hen belemmert om mee te doen aan activiteiten zoals sport, cultuur en onderwijs.

De organisatie biedt hulp aan gezinnen zodat kinderen gelijke kansen krijgen en volwaardig kunnen meedoen aan allerlei activiteiten. Het ingezamelde bedrag uit Boekel zal worden ingezet om deze doelen te ondersteunen.

De chequeoverhandiging vond plaats met een korte ceremonie waarbij de betrokkenen de impact van het bedrag benadrukten.