Rucphen stelt profielschets nieuwe burgemeester op

Op 2 september 2026 stelt de gemeenteraad van Rucphen de profielschets vast voor de nieuwe burgemeester. De vergadering begint om half acht ’s avonds in de raadzaal van het gemeentehuis. Aansluitend wordt de profielschets overhandigd aan de commissaris van de Koning, Ina Adema.

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De openbare raadsvergadering vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Binnentuin 1 in Rucphen. In de profielschets staan de gewenste eigenschappen, kwaliteiten en vaardigheden van de toekomstige burgemeester. Na goedkeuring door de gemeenteraad wordt het document officieel aangeboden aan de commissaris van de Koning in Noord-Brabant.

Een week na de vergadering wordt de vacature voor de nieuwe burgemeester opengesteld. Vanaf dat moment kunnen geïnteresseerden solliciteren op de functie.

Vergadering live volgen

Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in de raadzaal. Voor wie niet aanwezig kan zijn, is er de mogelijkheid om de vergadering live te volgen via Radio Rucphen. Informatie over de uitzendingen is te vinden op de website van Radio Rucphen.

Na enkele dagen is de vergadering ook terug te luisteren via de website van de gemeenteraad. De voorlopige agenda en bijbehorende stukken zijn online beschikbaar op de gemeentelijke informatiepagina.