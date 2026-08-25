Werkzaamheden aan elektriciteitsnet in Raamsdonk

Netbeheerder Enexis versterkt het elektriciteitsnet rond de Schansstraat in Raamsdonk. De werkzaamheden starten maandag 31 augustus en duren tot uiterlijk vrijdag 25 september.

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Enexis werkt aan het elektriciteitsnet in Raamsdonk om het beter geschikt te maken voor de toekomst. Door het toenemende gebruik van zonnepanelen, elektrische auto’s en warmtepompen is het stroomnet steeds zwaarder belast. Het werkgebied wordt ingericht bij het elektriciteitsstation naast Schansstraat 55.

Wat betekent dit voor inwoners?

Inwoners van Raamsdonk kunnen tijdens de werkzaamheden werkverkeer in de Schansstraat tegenkomen. Daarnaast kan de bereikbaarheid tijdelijk minder goed zijn en zijn parkeerplaatsen mogelijk beperkt beschikbaar. Verkeers- en afzettingsborden worden geplaatst om de situatie veilig te houden.

Afvalinzameling tijdelijk aangepast

De afvalinzameling in de Schansstraat kan tijdelijk anders verlopen. Bewoners wordt gevraagd hun containers op de gebruikelijke inzameldag buiten de afzetting te plaatsen, zodat deze bereikbaar blijven voor de inzameldienst.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Rasenberg-APK en zijn naar verwachting afgerond op vrijdag 25 september.