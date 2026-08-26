Verkeersruzie loopt uit de hand: man bedreigt automobilist met knuppel

Een verkeersruzie in Oudenbosch is dinsdag uit de hand gelopen. Een 28-jarige man uit Polen heeft na een aanrijding de andere automobilist bedreigd met een honkbalknuppel. De man is aangehouden en bleek onder invloed van alcohol en met een ingevorderd rijbewijs te rijden.

De politie kreeg dinsdag een melding van een verkeersruzie. Volgens de melder was een bestelbus tegen zijn auto gereden en werd hij met een honkbalknuppel bedreigd door de bestuurder van de bestelbus. Die is daarna weggereden. De melder is hem achtervolgd.

De bestuurder parkeerde zijn bestelbus op een andere plek en ging er vervolgens te voet vandoor. Agenten hielden hem na enige moeite staande. De man had op dat moment geen autosleutels bij zich, die vond politiehond Donny al snel in de bosjes.

Ingevorderd rijbewijs

De politie vond de honkbalknuppel en een mes op de bijrijdersstoel. Ook was de verkeersruzie terug te zien op de dashcam van de melder.

En daar bleef het niet bij: de 28-jarige bestuurder uit Polen bleek te rijden met een ingevorderd rijbewijs en had veel te veel alcohol gedronken.

De man is aangehouden voor bedreiging, rijden onder invloed, rijden met een ingevorderd rijbewijs en onder invloed van alcohol, wapenbezit en het verlaten van de plaats van een ongeval. Hij is overgebracht naar het cellencomplex Mijkenbroek in Breda. Woensdag wordt hij verhoord door de recherche.