Levensbos in Breda lijdt onder droogte

Het Levensbos in Breda, aangelegd als herinneringenbos, heeft zwaar te lijden onder de aanhoudende droogte. Veel lage planten zijn verdord, terwijl jonge bomen het beter lijken te doen. De organisatie neemt maatregelen bij het aanplanten om de overlevingskansen te vergroten.

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Het Levensbos in de Haagse Beemden, een gebied van honderdduizend vierkante meter dat sinds 2024 wordt aangelegd, toont de impact van langdurige droogte. Lage planten zijn grotendeels verdord en kleuren bruin, terwijl de jonge bomen van enkele meters hoog er fris en groen uitzien. Het bos is bedoeld als een plek van herinnering, waaraan bedrijven en particulieren kunnen bijdragen door vierkante meters te adopteren.

Bij het aanplanten van nieuwe bomen wordt zorgvuldig gekeken naar de soorten die het best bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden. Zo hebben eiken diepe wortels die snel naar water zoeken, en kan de witte esdoorn zowel droogte als overmatig water verdragen. Dit maakt deze bomen geschikt voor een bos dat de uitdagingen van klimaatverandering moet doorstaan.

Uitdagingen voor jonge aanplant

Jonge boompjes hebben te maken met diverse bedreigingen. Naast droogte kunnen ze overwoekerd worden door planten zoals bramen en zijn ze kwetsbaar voor dieren. Reeën, konijnen en muizen knagen aan de bast, terwijl herten bomen gebruiken om hun gewei te schuren. Om uitdroging te voorkomen worden wortels tijdens het planten beschermd en krijgen grotere bomen indien nodig extra water.

De berk speelt een belangrijke rol in het Levensbos. Deze boomsoort is goed bestand tegen zowel droge als natte omstandigheden en verspreidt snel zaden. Hierdoor kan het bos zich beter ontwikkelen. Op de centrale heuvel, waar de grond kouder is en wind meer uitdroging veroorzaakt, groeien bomen langzamer. Sommige soorten, zoals de moerascipres, vormen extra wortelstelsels om bestand te zijn tegen harde wind.

Ondanks de huidige droogte is er goed nagedacht over de aanleg van het Levensbos. De focus ligt niet alleen op het zichtbare deel van de natuur, maar ook op de wortels onder de grond, die essentieel zijn voor de gezondheid van het bos. Dit geeft vertrouwen in de toekomst van het herinneringenbos in Breda.