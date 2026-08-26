FREE FASHION kledingrek verhuist naar Dorpshuis Valentijn

Het FREE FASHION kledingrek verhuist vanaf 1 september naar Dorpshuis Valentijn in Sterksel. Hier kunnen inwoners kleding brengen, ruilen of gratis meenemen. Het initiatief draagt bij aan duurzaamheid en vermindering van textielafval.

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Het FREE FASHION kledingrek krijgt een nieuwe plek in Sterksel. Vanaf 1 september staat het een maand lang in Dorpshuis Valentijn, waar inwoners welkom zijn om kleding te brengen, te ruilen of gratis mee te nemen. Het dorpshuis is geopend van maandag tot en met donderdag, van tien uur tot half één en van acht uur tot tien uur 's avonds.

De afgelopen periode stond het kledingrek in de Wereldwinkel in Heeze. Daar werd het initiatief goed ontvangen en veel gebruikt. Nu hoopt de organisatie dat ook in Sterksel veel mensen kleding een tweede leven geven. Het kledingrek maakt hergebruik eenvoudig en toegankelijk: kleding die nog in goede staat is, kan worden opgehangen, en wie iets nieuws zoekt, mag het gratis meenemen.

Workshops kleding repareren

Naast het kledingrek organiseert de gemeente Heeze-Leende vanaf 30 september gratis workshops om kleding te repareren en upcyclen. Tijdens deze workshops leren deelnemers praktische vaardigheden, zoals kleine reparaties uitvoeren of kledingstukken vermaken. Het doel is om kleding langer te gebruiken en zo afval te verminderen.

De workshops vinden plaats op woensdagavond van half acht tot half tien, in het Creatief Centrum Heeze-Leende. Deelname is gratis, maar deelnemers moeten zelf kleding meenemen die een reparatie of vermaking nodig heeft. Aanmelden kan via de website van het Creatief Centrum.

Met initiatieven zoals FREE FASHION en de workshops werkt de gemeente Heeze-Leende aan een duurzamere toekomst, waarin hergebruik en minder afval centraal staan.