Valkenswaard ruimt zwerfafval op tijdens World Cleanup Day

Op zaterdag 26 september organiseert Valkenswaard een opruimactie tegen zwerfafval. Dit gebeurt in het kader van World Cleanup Day, de grootste wereldwijde opruimactie. De actie start om tien uur bij het Marktpaviljoen en duurt tot één uur ’s middags. Voor iedere volle vuilniszak stelt de gemeente een bedrag beschikbaar voor lokale goede doelen.

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De opruimactie in Valkenswaard wordt een week later gehouden dan de officiële World Cleanup Day, omdat deze samenvalt met het Corso- en Cultuurfestival. Zaterdag 26 september kunnen inwoners alsnog bijdragen aan een schonere leefomgeving. Enthousiaste vrijwilligers staan klaar en iedereen kan aansluiten, alleen of met vrienden, familie of collega's.

Het startpunt is om tien uur bij het Marktpaviljoen op de Markt in Valkenswaard. Wethouder Bram Bots-van Driel geeft het startsein en helpt zelf ook mee. Deelnemers krijgen ter plekke te horen welke locaties extra aandacht nodig hebben. Het is handig om stevige schoenen te dragen en op tijd aanwezig te zijn.

Materialen en kindergrijpers

De gemeente zorgt voor alle benodigde materialen, zoals grijpers, veiligheidshesjes en afvalzakken. Kinderen kunnen ook meedoen en voor hen zijn speciale kindergrijpers beschikbaar. Op drie momenten, om tien, elf en twaalf uur, kunnen ouders met hun kinderen materialen ophalen en een uur gaan opruimen.

Verdien geld voor lokale doelen

Iedere volle vuilniszak levert 2,50 euro op voor een vereniging, stichting of goed doel in Valkenswaard. De vuilniszakken kunnen worden ingeleverd bij de Markt, waar medewerkers van de buitendienst ze verzamelen. Bij het inleveren geef je aan welk lokaal initiatief je wilt steunen.