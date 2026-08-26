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Geen weekmarkt door kermis in Bladel
Vandaag om 08:38 • Aangepast vandaag om 10:43
De weekmarkt in Bladel gaat woensdag niet door vanwege de afbouw van de kermis.
De kermis vond afgelopen dagen plaats en wordt op dit moment opgeruimd.
Marktkooplieden zijn hierdoor niet aanwezig. De gebruikelijke weekmarkt keert volgende week weer terug op de vertrouwde locatie in Bladel. Voorlopig moeten bezoekers dus even geduld hebben.
De kermis heeft de afgelopen dagen voor veel gezelligheid gezorgd in het dorp. Nu wordt alles in gereedheid gebracht om het marktplein weer beschikbaar te maken voor de wekelijkse markt.
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