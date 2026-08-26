Bernheze kiest Muzelinck als culturele partner

Gemeente Bernheze heeft Muzelinck aangewezen als culturele partner. Met deze keuze gaat de organisatie een vernieuwde koers in kunst en cultuur voor de regio vormgeven. Wethouder Thijs Vonk overhandigde een symbolisch blanco canvas als startpunt. Muzelinck werkt hierbij samen met inwoners, verenigingen en andere betrokkenen.

Gevonden voor jou

Muzelinck heeft de opdracht gekregen om het nieuwe kunst- en cultuurbeleid van Bernheze uit te voeren. Het vorige beleid stamde uit 2006 en sloot niet meer aan bij de huidige samenleving en behoeften. Met deze vernieuwing wil de gemeente inspelen op kansen en uitdagingen van vandaag.

Namens de gemeente gaat Muzelinck een Kunst- en Cultuurakkoord opstellen. Hierin wordt vastgelegd hoe kunst en cultuur de komende jaren verder worden ontwikkeld en ingezet. Het akkoord richt zich onder andere op de bijdrage van kunst en cultuur aan gezondheid, welzijn en leefbaarheid in de regio.

Samenwerking centraal

Een belangrijk onderdeel van de opdracht is het versterken van samenwerking tussen culturele organisaties, verenigingen, maatschappelijke partners en inwoners. Door ideeën en kennis te bundelen, ontstaat een breed gedragen visie op kunst en cultuur in Bernheze.

Muzelinck onderzoekt welke activiteiten aansluiten bij de wensen van jong en oud. Hierbij worden nieuwe initiatieven ontwikkeld en verbindingen gelegd met erfgoed. Zo ontstaat een cultureel aanbod dat past bij de identiteit van de gemeente.

Muzelinck is al jaren een vaste partner van Bernheze. De organisatie voert bijvoorbeeld het programma Cultuureducatie met Kwaliteit uit in het basisonderwijs. Deze samenwerking blijft ook in de toekomst een belangrijk onderdeel van de opdracht.