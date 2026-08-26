Maatwerkvoorschriften voor Vos Logistics in Helmond

De gemeente Helmond heeft maatwerkvoorschriften vastgesteld voor Vos Logistics. Het logistiek bedrijf aan de Haverdijk mag daar lithiumhoudende energiedragers opslaan. Het besluit is op 24 augustus genomen.

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Het college van burgemeester en wethouders in Helmond heeft op verzoek van Vos Logistics maatwerkvoorschriften vastgesteld. Deze aangepaste regels zijn nodig voor de opslag van lithiumhoudende energiedragers bij het bedrijf aan de Haverdijk 3a.

Het verzoek voor de maatwerkvoorschriften werd op 11 juni 2025 ingediend. Het besluit en de bijbehorende documenten zijn zes weken lang in te zien bij de gemeente. Details over de locatie en tijden voor inzage kun je vinden op de gemeentelijke website.