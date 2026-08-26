Bedrijfshal in Oss mogelijk uitgebreid

Op de Tubantenweg in Oss is een vergunning aangevraagd voor het uitbreiden van een bedrijfshal. Het verzoek is op 24 augustus 2026 ingediend bij de gemeente.

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Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning met kenmerk CLZ-00026323. De gemeente Oss moet nog beoordelen of de uitbreiding van de bedrijfshal aan de Tubantenweg 10 mag doorgaan.

Het is nog niet zeker of de vergunning wordt verleend. De stukken van de aanvraag kunnen ingezien worden bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving, maar alleen op afspraak.