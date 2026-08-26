Termijn verlengd voor airco-aanvraag in Raamsdonksveer

De gemeente Geertruidenberg heeft de procedure voor een airco-aanvraag aan Vossendonk in Raamsdonksveer met zes weken verlengd.

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Op 19 augustus 2026 heeft de gemeente Geertruidenberg besloten de termijn te verlengen voor de aanvraag met zaaknummer Z2026-00000585. Het gaat om een vergunning voor het plaatsen van een airco buitenunit aan de zijgevel van een woning op Vossendonk 24 in Raamsdonksveer.

De procedure is met zes weken verlengd. Dit betekent dat er meer tijd wordt genomen om de aanvraag te beoordelen voordat er een definitief besluit volgt.