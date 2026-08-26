Vergunning verleend voor aanpassing voorgevel in Raamsdonksveer

De gemeente Geertruidenberg heeft een vergunning verleend voor het aanpassen van de voorgevel van een pand aan de Simon Vestdijkstraat 33 in Raamsdonksveer.

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Op 19 augustus heeft de gemeente een besluit genomen over de aanvraag met zaaknummer Z2026-00000245. Het gaat om een bouwactiviteit die past binnen het omgevingsplan. De vergunning is inmiddels verleend.

Het pand aan de Simon Vestdijkstraat wordt aangepast aan de voorkant. Wie meer wil weten over het besluit kan de stukken opvragen bij de gemeente Geertruidenberg.