Bomen verplaatsen in Raamsdonksveer: aanvraag ingediend

Op 19 augustus is een aanvraag ontvangen voor het verplanten van bomen in de Ranonkelstraat in Raamsdonksveer. Het gaat om het vellen van houtopstand op een groenstrook.

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De aanvraag voor het verplanten van bomen in Raamsdonksveer is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00000716. Het betreft het vellen van bomen op een groenstrook aan de Ranonkelstraat.

De gemeente zal de aanvraag beoordelen en binnen acht weken een besluit nemen. Deze termijn kan één keer met zes weken worden verlengd. Als er aanvullende informatie nodig is, kan de beoordeling ook tijdelijk worden opgeschort.