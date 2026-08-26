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Airco geplaatst zonder vergunning in Raamsdonk
Vandaag om 09:31
De gemeente Geertruidenberg heeft op 19 augustus een aanvraag vergunningsvrij verklaard voor het plaatsen van een airco op Rentmeestersstraat 1 in Raamsdonk.
Het gaat om een bouwactiviteit die past binnen het omgevingsplan. Hierdoor was er geen vergunning nodig en is de aanvraag als vergunningsvrij beoordeeld.
De stukken en eindbrief over deze aanvraag kunnen op verzoek worden ingezien. Bezwaar maken tegen deze vergunningsvrije aanvraag is niet mogelijk.
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