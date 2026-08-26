Navigatie overslaan
Ontdek

Airco geplaatst zonder vergunning in Raamsdonk

Vandaag om 09:31

De gemeente Geertruidenberg heeft op 19 augustus een aanvraag vergunningsvrij verklaard voor het plaatsen van een airco op Rentmeestersstraat 1 in Raamsdonk.

Gevonden voor jou

Het gaat om een bouwactiviteit die past binnen het omgevingsplan. Hierdoor was er geen vergunning nodig en is de aanvraag als vergunningsvrij beoordeeld.

De stukken en eindbrief over deze aanvraag kunnen op verzoek worden ingezien. Bezwaar maken tegen deze vergunningsvrije aanvraag is niet mogelijk.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Geertruidenberg

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.