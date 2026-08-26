Opslag containers en bouwkeet aangevraagd in Raamsdonksveer

Er is een aanvraag gedaan voor het opslaan van containers en materialen op parkeerplaatsen nabij Anemoonlaan 34g in Raamsdonksveer.

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De gemeente Geertruidenberg heeft op 14 augustus 2026 een verzoek ontvangen voor het opslaan van twee containers, diverse materialen en een bouwkeet. Deze opslag is gepland op de parkeerplaatsen bij de Anemoonlaan 34g in Raamsdonksveer. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00000708.

Het gaat om het opslaan van roerende zaken, zoals mobiele objecten die niet vast aan de grond staan. De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen acht weken, met een mogelijke verlenging van zes weken. Mocht aanvullende informatie nodig zijn, kan de behandeltermijn worden opgeschort.