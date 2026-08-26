Gedeelte van straat in Raamsdonksveer tijdelijk afgesloten voor hijswerk

In Raamsdonksveer is een vergunning verleend voor het tijdelijk afsluiten van een straatdeel bij de Aakschipper voor hijswerkzaamheden.

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De gemeente heeft op 17 augustus 2026 een besluit genomen om een vergunning te verlenen voor het tijdelijk afsluiten van een gedeelte van de straat bij de Aakschipper 3 in Raamsdonksveer. Dit is nodig vanwege hijswerkzaamheden op die locatie. Het besluit heeft betrekking op het opslaan van roerende zaken tijdens deze werkzaamheden.

De vergunning maakt het mogelijk om de benodigde materialen en apparatuur veilig op te slaan in de afgesloten straat. De exacte duur van de afsluiting is niet vermeld, maar het besluit is onderdeel van de voorbereidingen voor de hijswerkzaamheden.