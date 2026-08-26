Woning bij Willibrordusstraat Wintelre mogelijk omgebouwd

In Wintelre is een vergunning aangevraagd voor het verbouwen van een bijgebouw aan de Willibrordusstraat tot een pre-mantelzorgwoning. De gemeente Eersel heeft de aanvraag op 21 augustus ontvangen.

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Het gaat om een verzoek om af te wijken van het bestemmingsplan. Het bijgebouw aan Willibrordusstraat 5 in Wintelre zou worden aangepast tot een pre-mantelzorgwoning. Pre-mantelzorgwoningen zijn woningen die alvast worden voorbereid voor toekomstige mantelzorg, waarbij familie of naasten zorg verlenen.

De gemeente Eersel verwacht binnen acht weken een besluit te nemen over de vergunning. Als het wordt goedgekeurd, volgt een nieuwe publicatie met meer informatie. Op dit moment zijn de documenten nog niet beschikbaar en kunnen bewoners geen reactie geven.