Raamsdonksveer: aanvraag voor het kappen van boom in Rijtselaan

In Raamsdonksveer is een aanvraag ingediend om een boom te kappen aan de Rijtselaan, bij de Groenstraat 2. Het verzoek werd op 17 augustus ontvangen door de gemeente Geertruidenberg.

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De aanvraag gaat over het vellen van een houtopstand in de groenstrook bij de Rijtselaan, voor de Groenstraat 2 in Raamsdonksveer. Het dossier is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00000712.

De gemeente beoordeelt het verzoek binnen acht weken na ontvangst. Deze termijn kan één keer met zes weken verlengd worden of worden opgeschort als er aanvullende gegevens nodig zijn van de aanvrager.